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الزيدي يعلن السماح بتسيير 40 رحلة جوية يومياً من وإلى مطار النجف لشركات الطيران الإيرانية
محليات
2026-10-02 | 11:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,157 شوهد
اعلن رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح
الزيدي
، اليوم الجمعة، السماح بتسيير 40 رحلة جوية يومياً من وإلى
مطار النجف
لشركات الطيران الإيرانية.
وذكر بيان لمكتب
الزيدي
، انه "في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تسهيل حركة المسافرين والزائرين القادمين إلى
العراق
أو المغادرين منه، ودعم الجوانب الإنسانية والعلاجية والسياحية والدراسية، وبمتابعة حثيثة من رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح الزيدي، لملف استئناف الرحلات الجوية لشركات الطيران الإيرانية من وإلى
مطار النجف الأشرف الدولي
، عبر سلسلة من الاتصالات والمتابعات مع الأطراف المعنية".
وقد أسفرت هذه الجهود - وفق البيان - "عن التوصل إلى اتفاق يسمح بتسيير 40 رحلة جوية يومياً من وإلى
مطار النجف
الأشرف الدولي لشركات الطيران الإيرانية، باستثناء شركة ماهان".
وفي هذا السياق، ثمن رئيس مجلس الوزراء "الاستجابة الإيجابية التي أبدتها الحكومة الأمريكية إزاء المساعي العراقية، وتعاونها في منح الاستثناء المطلوب، بما يسهم في معالجة هذا الملف وتسهيل حركة الزائرين والمسافرين، ولا سيما الحالات المرتبطة بالعلاج والزيارات الدينية والسياحة".
وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء أن "
حركة الطيران
لا تمثّل مجرد حركة نقل بين مطارين، بل هي
جسر
للتواصل بين الشعوب؛ فمن بين المسافرين هنالك المرضى الذين ينتظرون الوصول الى محل العلاج، أو الزائرين من
قاصدي
العتبات
المقدسة
، او العوائل التي تنتظر لم شملها بيسر وسهولة، إلى جانب ما تمثله هذه الحركة من أهمية للسياحة والاقتصاد والتواصل المجتمعي".
كما شدد أن "العراق ينطلق في علاقاته واتصالاته الخارجية من مصالح شعبه، ومن حرصه على بناء علاقات متوازنة وإيجابية مع مختلف الدول، وتسخير هذه العلاقات لتسهيل حياة الناس وإدامة التواصل بين الشعوب".
واتم البيان انه "سيواصل رئيس مجلس الوزراء متابعة الملفات التي تمس حياة المواطنين والزائرين بصورة مباشرة، والعمل مع جميع الأطراف المعنية لتذليل العقبات أمام حركة النقل والطيران، بما يخدم العراق ويحفظ مصالح المسافرين ويعزز التعاون والتواصل الإنساني بين الشعوب".
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