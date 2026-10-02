خطيب جمعة النجف يتحدث عن حظر الطيران على ايران وخروج المنتخب من خليجي 27

وقال القبانجي في خطبة الجمعة بالنجف وتابعته ، إن “اعتبار 30 أيلول 2026 يوم السيادة العراقية بانسحاب قوات التحالف، وهنا نبارك لشعبنا وقواتنا الأمنية جميعاً هذا الانتصار، بعد 23 عاماً من النضال على كل المستويات السياسية والعسكرية والأمنية”.وأضاف: “من ناحية ثانية، أعتقد أنها خطوة نحو تحقيق السيادة الكاملة، ويجب أن تتلوها خطوات أخرى مثل إيرادات النفط العراقي، التي يجب أن تكون بيد ، وأن يستلمها مباشرة من الدول التي يصدر إليها النفط، بينما ما تزال الإيرادات تودع في البنك المركزي الأمريكي”.وتابع: “بالأمس أعلنت الوزارة المختصة أنها تسلمت مقداراً من الدولارات من ، وكان ذلك فتحاً من الفتوح وهي أموال العراق، ولكنها محجوزة لدى الولايات المتحدة، هذا يعني أن العراق ما زال يعيش سيادة منقوصة”.وفي إشارة أخرى، قال القبانجي: “خسارة العراق في خليجي 27 أمام ، وهنا ندعو الوزارة المختصة إلى مزيد من الرعاية والعناية بشأن الرياضيين واللاعبين الأكفاء واختيار الكفاءات بعيداً عن الحسابات المزاجية، هناك كفاءات عالية في النوادي الرياضية الأهلية يجب الالتفات إليها”.وفي الشأن الإقليمي، قال: “قضية حظر الطيران على ، هل يجوز أن يشارك العراق في هذا الحصار الظالم على دولة مجاورة وصديقة وقفت معنا أيام المحنة؟”.وأضاف: “بالوقت الذي نجد دولاً أخرى رفضت هذا الحظر، مثل وأرمينيا وماليزيا وفيتنام وباكستان وروسيا وتركيا…، فكيف يقبل العراق أن يكون مشاركاً في هذه المظلمة؟”.ودعا إلى “مراجعة هذا القرار والوقوف والاصطفاف مع شعبنا الذي خرج مستنكراً هذا الحصار ومطالباً بفكّه”.وفي الشأن الداخلي، قال القبانجي: “في مسألة استكمال الكابينة الوزارية، فلا تزال أهم الوزارات شاغرة، مثل وزارتي الداخلية والدفاع، بسبب فرض الوصاية الأمريكية، فيعني أن العراق لا يزال ، وهذا أمر مرفوض يتنافى مع السيادة التي أُعلن عنها”.وأكد أن “مشروع السيادة مشروع ومنجز عظيم للشعب العراقي، ولكنه بحاجة إلى استكمال باقي مساحات السيادة”.