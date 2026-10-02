10 محطات كهربائية تتحرك نحو الجنوب.. خطة حكومية لإنهاء الاختناقات وتحسين التجهيز Publishing Date *

وذكرت الوزارة في بيان، أن "المحطات خُصصت لمحافظات وذي قار والمثنى وميسان، وفق دراسة فنية تستهدف المواقع التي تشهد ارتفاعاً في الأحمال".وأضافت أن "الدفعة الأولى، بواقع محطتين متنقلتين، انطلقت إلى فرع توزيع كهرباء ، تمهيداً لنصبهما في موقعي الخضر وآل ، لدعم الشبكة ومعالجة الاختناقات في قضائي الخضر والسوير".وأكدت "استمرار نقل ونصب المحطات المتبقية تباعاً وفق المحدد، بهدف تعزيز جاهزية الشبكة وتحسين مستوى التجهيز الكهربائي للمواطنين".