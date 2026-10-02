10 محطات كهربائية تتحرك نحو الجنوب.. خطة حكومية لإنهاء الاختناقات وتحسين التجهيز Publishing Date *

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
عسكر في المعسكر
من
11:00 AM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الاعلام الامني: جميع طائراتنا سالمة ومغرضون بثوا شائعات غير صحيحة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-577691-639265440127121053.jpeg
10 محطات كهربائية تتحرك نحو الجنوب.. خطة حكومية لإنهاء الاختناقات وتحسين التجهيز Publishing Date *
محليات
2026-10-02 | 09:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
324 شوهد
أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، تجهيز شبكة الكهرباء في المحافظات الجنوبية بـ10 محطات متنقلة، ضمن خطة لمعالجة الاختناقات ورفع كفاءة التجهيز.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "المحطات خُصصت لمحافظات
البصرة
وذي قار والمثنى وميسان، وفق دراسة فنية تستهدف المواقع التي تشهد ارتفاعاً في الأحمال".
وأضافت أن "الدفعة الأولى، بواقع محطتين متنقلتين، انطلقت إلى فرع توزيع كهرباء
المثنى
، تمهيداً لنصبهما في موقعي الخضر وآل
بندر
، لدعم الشبكة ومعالجة الاختناقات في قضائي الخضر والسوير".
وأكدت "استمرار نقل ونصب المحطات المتبقية تباعاً وفق
الجدول الزمني
المحدد، بهدف تعزيز جاهزية الشبكة وتحسين مستوى التجهيز الكهربائي للمواطنين".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
ترامب: أوروبا توافق على الإفراج عن كميات كبيرة من مخزونات الديزل Publishing Date * Set N
10:58 | 2026-10-02
التربية تعلن وصول أكثر من مليون كتاب إلى مخازنها Publishing Date * Set Now
10:32 | 2026-10-02
مقتل شخص بنيران مسلحين مجهولين في أبي صخير بالبصرة Publishing Date * Set Now
09:50 | 2026-10-02
وفد رفيع من مكافحة الإرهاب يزور مجلسَي عزاء شهيدين في كركوك Publishing Date * Set Now
08:51 | 2026-10-02
وزارة
الكهرباء
الجدول الزمني
المثنى
ذي قار
البصرة
ميسان
عزيز
بندر
الجت
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
خبر سار للمتقاعدين
محليات
48.1%
03:47 | 2026-10-01
خبر سار للمتقاعدين
03:47 | 2026-10-01
4 محافظات في الموجة العشرينية وامطار غزيرة حتى منتصف الاسبوع
محليات
19.47%
02:45 | 2026-10-02
4 محافظات في الموجة العشرينية وامطار غزيرة حتى منتصف الاسبوع
02:45 | 2026-10-02
السبت استراحة للامطار وتعاود من جديد.. محافظتان تغادران موجة الحرارة الثلاثينية
محليات
17.29%
01:58 | 2026-10-01
السبت استراحة للامطار وتعاود من جديد.. محافظتان تغادران موجة الحرارة الثلاثينية
01:58 | 2026-10-01
العراق يتخذ قرارا يخص العائدين من المهجر
محليات
15.15%
04:54 | 2026-10-02
العراق يتخذ قرارا يخص العائدين من المهجر
04:54 | 2026-10-02
المزيد
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
١ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
15:44 | 2026-10-01
نشرة أخبار السومرية
١ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
15:44 | 2026-10-01
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣ الى ٩ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-01
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣ الى ٩ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-01
Live Talk
السيادة الوطنية.. مناسبة تستحضر تاريخ العراق - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-01
Live Talk
السيادة الوطنية.. مناسبة تستحضر تاريخ العراق - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-01
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-01
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-01
مايك السومرية
الفنان يحيى القيسي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٦ | season 2
15:30 | 2026-09-30
مايك السومرية
الفنان يحيى القيسي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٦ | season 2
15:30 | 2026-09-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-30
عشرين
من قادة الانتصار الى الحصار.. مطارات تصفية الحسابات - عشرين م٥ - الحلقة ٧٠ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-29
عشرين
من قادة الانتصار الى الحصار.. مطارات تصفية الحسابات - عشرين م٥ - الحلقة ٧٠ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-29
استديو Noon
سجى نون 29-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-29
استديو Noon
سجى نون 29-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-29
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 29-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-29
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 29-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-29
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
١ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
15:44 | 2026-10-01
نشرة أخبار السومرية
١ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
15:44 | 2026-10-01
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣ الى ٩ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-01
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣ الى ٩ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-01
Live Talk
السيادة الوطنية.. مناسبة تستحضر تاريخ العراق - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-01
Live Talk
السيادة الوطنية.. مناسبة تستحضر تاريخ العراق - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-01
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-01
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-01
مايك السومرية
الفنان يحيى القيسي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٦ | season 2
15:30 | 2026-09-30
مايك السومرية
الفنان يحيى القيسي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٦ | season 2
15:30 | 2026-09-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-30
عشرين
من قادة الانتصار الى الحصار.. مطارات تصفية الحسابات - عشرين م٥ - الحلقة ٧٠ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-29
عشرين
من قادة الانتصار الى الحصار.. مطارات تصفية الحسابات - عشرين م٥ - الحلقة ٧٠ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-29
استديو Noon
سجى نون 29-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-29
استديو Noon
سجى نون 29-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-29
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 29-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-29
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 29-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-29
اخترنا لك
التربية تعلن وصول أكثر من مليون كتاب إلى مخازنها Publishing Date * Set Now
10:32 | 2026-10-02
خطيب جمعة النجف يتحدث عن حظر الطيران على ايران وخروج المنتخب من خليجي 27
07:14 | 2026-10-02
العراق يتخذ قرارا يخص العائدين من المهجر
04:54 | 2026-10-02
التربية تعلن وصول دفعة جديدة من الكتب المنهجية إلى المخازن
04:44 | 2026-10-02
4 محافظات في الموجة العشرينية وامطار غزيرة حتى منتصف الاسبوع
02:45 | 2026-10-02
وفاة "باكستاني" بظروف غامضة في النجف
18:38 | 2026-10-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.