التربية تعلن وصول أكثر من مليون كتاب إلى مخازنها

وذكر بيان للوزارة، أن "مديرية المخازن المركزية التابعة للشؤون الإدارية، استنفرت جهودها لاستلام وجبات جديدة من الكتب المدرسية، ضمن خطة الوزارة لتأمين المناهج وتوزيعها على للتربية، بمتابعة وزير التربية ".وأضاف البيان، أن "الوجبة الأولى من الكتب وصلت إلى مخازن الوزارة، صباح اليوم، عبر ثلاث جهات، بواقع 1،099،260 كتابا، حيث جهزت دار الكفيل التابعة للعتبة 53,460 كتابا للرياضيات رابع علمي 12،600 للرابع الأدبي تأليف جديد، فيما وصلت من شبكة 123,600 كتاب للرابع الابتدائي و16,800 للتربية الإسلامية أول ابتدائي".وتابع البيان، أن " التابعة لوزارة الثقافة جهزت 720,000 كتاب للتربية الإسلامية و144,000 للعلوم للصف الثاني الابتدائي، 28،800 كتاب للقراءة للصف الثالث، بإشراف مدير قسم المخازن المركزية المعين الذي أكد استمرار الاستلام تباعا، مشيدا بتكاتف جهود الجهات المجهزة".