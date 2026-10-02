أهالي الوشاش يحتجون على افتتاح مخزن لبيع المشروبات الكحولية بالمنطقة (فيديو)

نظّم عدد من أهالي منطقة الوشاش في العاصمة ، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية رفضاً لافتتاح مخزن لبيع المشروبات الكحولية داخل المنطقة.



وقال مراسلنا إن الأهالي عبّروا خلال الوقفة عن رفضهم لافتتاح المخزن، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الموضوع.



وأضاف أن المحتجين طالبوا بمراعاة طبيعة المنطقة وخصوصيتها، داعين الجهات المختصة إلى الاستجابة لمطالبهم واتخاذ ما يلزم وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة.