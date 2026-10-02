يحمل شهادة الدكتوراه.. رجل يقتل زوجته وابنته وينتحر في ميسان

وقال المصدر لـالسومرية نيوز، ان "أستاذاً تربوياً يحمل شهادة أقدم على قتل زوجته وابنته وإصابة ابنته الأخرى بطلق ناري قبل أن ينهي حياته منتحراً في ".وقال المصدر إن "الحادث وقع في ظروف غامضة".