أمطار لثلاثة أيام متتالية.. 16 محافظة أقل من الـ40 مئوية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأحد سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في أقسامهما الغربية، ويكون صحواً مع بعض الغيوم في ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن العموم عن اليوم السابق"، مبينة أن "طقس يوم الإثنين سيكون غائماً جزئياً على العموم مع تساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة في بعض اقسام المنطقتين الوسطى والشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في ".وأضافت أن "يوم الثلاثاء سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط زخات مطر في المنطقة الشمالية، وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تشتد في بعض اقسام المنطقتين الوسطى والشمالية الى أكثر من (30) كم/س، ودرجات الحرارة تنخفض بضع الى عدة درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية بينما تبقى مقاربة في المنطقة الجنوبية"، موضحة أن "طقس الأربعاء سيكون غائماً جزئياً على العموم يتخلله فترات من الصحو، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية بينما تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية".