القصة الكاملة لقضية نجل علي اللامي.. إعلان التبرؤ منه منذ 2018 بالوثائق

وقال النجل الثاني لعلي ويدعى حيدر لـ ، ان " اتخذ الطريق الصحيح واصبح اليوم ايقونة وطنية"، مبينا ان "اخي الكبير ويدعى حسين سبب متاعب كثيرة لوالدي سابقا".وأضاف ان "والدي أعلن تبرؤه من أخي منذ عام 2018 قانونيا وعشائريا بسبب مشاكل اخي الكبير، كي يحمي المجتمع والناس ويخلي مسؤوليته من تصرفات اخي"، مشيرا الى ان "والدي ظهر في القنوات الفضائية حذر المواطنين من اخي الأكبر كما لجأ الى ونشر إعلانات في الجرائد".وتابع ان "اخي لديه تعاملات تجارية مع تجار وجاءوا الينا واكدوا انهم يطلبون اخي حسين أموالا كبيرة"، موضحا "قدمنا لهم اوراق التبرؤ وبلغناهم بضرورة تقديم الشكاوى لدى المحاكم".وبين "لا نعلم اين اخي حسين، ولسنا مسؤولين عن أي اتفاق اجراء اخي مع هؤلاء التجار"، داعيا المتضررين من أخيه الى للقضاء.وذكر ان "سبب التظاهرات امام مطعم علي اللامي الأخيرة كون ان البعض من المتضررين يدعون اني والدي طرفا في المشكلة"، موضحا ان "والدي قطع الصلة بأخي منذ 2018 قانونا وعشائريا".وشدد على "ضرورة ان يقدم المتضررون المستندات الى القضاء وليس الى المطعم"، لافتا الى ان "مشاريع اخي حسين معروفة وبالامكان الذهاب اليها".