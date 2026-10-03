خطوة نحو الأتمتة والتحول الرقمي.. إطلاق أول نظام إلكتروني للتحاسب الضريبي

وذكر بيان للوزارة، ان "وزير المالية ، رعى اليوم السبت، إطلاق أول نظام إلكتروني للتحاسب الضريبي لكبار المكلفين، وذلك خلال زيارته إلى ، بحضور عدد من المديرين العامين في ".وأضاف البيان، انه "يأتي إطلاق النظام ضمن متبنيات البرنامج الحكومي، وفي إطار توجهات وزارة المالية نحو التحول الرقمي وتحديث وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الضريبي وتسهيل الإجراءات أمام المكلفين".وأشار البيان الى انه "يتيح النظام للمكلف إنجاز إجراءات التحاسب الضريبي إلكترونياً، وتسديد المبالغ عن بُعد، دون الحاجة إلى مراجعة مقر الهيئة، إلى جانب حفظ الوثائق وأرشفتها إلكترونياً وإتاحة مراجعة الإقرارات من قبل فرق التدقيق والامتثال، بما يعزز كفاءة العمل ويحافظ على حقوق العامة والمال العام".وأشاد الوزير "بدور ملاكات الوزارة في إنجاز هذه الخطوة بجهود ذاتية، مؤكداً أن إطلاق نظام التحاسب الضريبي الإلكتروني يمثل خطوة عملية في تحديث الإدارة الضريبية، والانتقال من المعاملات الورقية إلى منظومة رقمية تواكب التطور التقني في أساليب الجباية والتحصيل الضريبي".وأضاف، أن "النظام الإلكتروني يمثل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي للعمل الضريبي، واللبنة الأولى لبناء نظام ضريبي إلكتروني شامل، مشيراً إلى أن اختيار كبار المكلفين يمثل نقطة انطلاق للمشروع، على أن تتوسع مراحل التحول الرقمي لاحقاً لتشمل مختلف شرائح المكلفين".