أسعار الدولار ترتفع مع الإغلاق في البورصة المحلية

عاودت أسعار صرف الدولار ارتفاعها أمام الدينار العراقي، في أسواق واربيل، مع إغلاق التداولات اليوم السبت.



سعر البيع: 157,750 دينارًا مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 156,750 دينارًا مقابل 100 دولار





سعر البيع: 157,550 ديناراً لكل 100 دولار

سعر الشراء: 157500 دينار لكل 100 دولار.

سعر البيع: 157,750 دينارًا مقابل 100 دولارسعر الشراء: 156,750 دينارًا مقابل 100 دولارسعر البيع: 157,550 ديناراً لكل 100 دولارسعر الشراء: 157500 دينار لكل 100 دولار.