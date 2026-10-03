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كركوك توجه بتقديم تقرير عاجل بشأن حالات تقيؤ وإسهال في ناحية الرياض
محليات
2026-10-03 | 11:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
105 شوهد
وجه محافظ
كركوك محمد
سمعان أغا، اليوم السبت، بتقديم تقرير عاجل بشأن تسجيل عشرات حالات التقيؤ والإسهال في ناحية
الرياض
.
وذكر بيان للمحافظة، أن "محافظ
كركوك محمد
سمعان أغا وجه دوائر
الصحة
والماء والموارد المائية بتقديم تقرير عاجل بخصوص تسجيل عشرات الحالات من التقيؤ والإسهال في ناحية
الرياض
".
وأضاف المحافظ، أنه "تم توجيه المديرين بالدوائر المختصة من خلال إشراف معاونة المحافظ لشؤون الخدمات والتطوير المهندسة جهان إبراهيم بتقديم تقرير مفصل عن هذه الواقعة وتفاصيلها وأسبابها"، فيما وجه أيضًا دائرة صحة
كركوك
بمتابعة الحالات المسجلة وتقديم الدعم والرعاية لها".
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