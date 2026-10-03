كركوك توجه بتقديم تقرير عاجل بشأن حالات تقيؤ وإسهال في ناحية الرياض

وذكر بيان للمحافظة، أن "محافظ سمعان أغا وجه دوائر والماء والموارد المائية بتقديم تقرير عاجل بخصوص تسجيل عشرات الحالات من التقيؤ والإسهال في ناحية ".وأضاف المحافظ، أنه "تم توجيه المديرين بالدوائر المختصة من خلال إشراف معاونة المحافظ لشؤون الخدمات والتطوير المهندسة جهان إبراهيم بتقديم تقرير مفصل عن هذه الواقعة وتفاصيلها وأسبابها"، فيما وجه أيضًا دائرة صحة بمتابعة الحالات المسجلة وتقديم الدعم والرعاية لها".