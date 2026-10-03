العدل تكشف حقيقة مناشدات لنزلاء في سجن العمارة المركزي

وجاء في بيان للوزارة، "توضح أن مقطع الفيديو المتداول مؤخراً، والذي يتضمن مناشدات لعدد من النزلاء في سجن المركزي بشأن إدخال وبيع أجهزة الهواتف النقالة، هو مقطع قديم سبق أن تم التحقيق في ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين وإحالتهم إلى القضاء، فضلاً عن اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الحالات".

وأضاف البيان أن "إعادة تداول المقطع في الوقت الراهن، دون الإشارة إلى كونه قديماً والإجراءات المتخذة بشأنه، من شأنها تضليل الرأي العام وتأجيج الأوضاع داخل المؤسسات الإصلاحية، فضلاً عن الإساءة إلى الجهود والإنجازات المتحققة في السجون الاصلاحية".



ودعا البيان إلى "توخي الدقة والتحقق من المعلومات قبل تداولها، وعدم استغلال مقاطع قديمة خارج سياقها للإساءة إلى المؤسسات الإصلاحية أو زعزعة استقرارها".