هيئة الحج تكشف أسباب محدودية الفائزين في القرعة الإلكترونية

وقالت الهيئة في بيان، إن "عدم فوز اغلب المتقدمين في القرعة الإلكترونية للحج يعود إلى محدودية أعداد المقاعد المخصصة للعراق سنوياً، مقارنةً بالأعداد الكبيرة من المواطنين الراغبين بأداء فريضة ".وأضاف البيان "التسجيل للقرعة الإلكترونية للاعوام (2027م تكميلية – 2028م – 2029م – 2030م) شهد إقبالاً واسعاً وأعداداً كبيرة من المشمولين بالقرعة بلغ (1،443،000) مليون متقدم، في حين بلغت نسبة الفائزين نحو 5.5% فقط، وذلك وفقاً للمقاعد المتاحة ضمن الحصة المخصصة للعراق".واشارت الهيئة الى أن "حصة السنوية من الحجاج وفقا لما تمنحه المملكية العربية تبلغ 39 الفا و690 حاجا تقسم على النحو التالي وفق القوانين النافذة والاجراءات الإدارية اللازمة: حصة ، (5،465)، حصة (4،737)، حصة (350)، قطاع الخدمات ويشمل (مدراء القوافل والمرشدون والمرشدات الدينيون والجهات الساندة) (2645)، وما يتبقى منها (26،493) مقعدا توزع على المحافظات غير المنتظمة باقليم وفق التعداد السكاني الأخير".ولفتت الى أن "الهيئة اعطت أولوية لإتاحة فرصة الحج لكبار السن، تقديراً لظروفهم ورغبتهم في أداء الفريضة، وبما ينسجم مع توجه الهيئة في رعاية هذه الشريحة، اذ ان التسجيل كان مخصصا لمن هم من اعمار 45 عاما فما فوق".واشارت الهيئة الى انها "تسعى دائما بمطالباتها ومخاطباتها للجهات المختصة في ، سعياً إلى زيادة حصة العراق من مقاعد الحج بما يتناسب مع الزيادة السكانية، وبما يتيح فرصة أكبر للراغبين بأداء هذه الفريضة بعد تقديم سفر المواطنين الفائزين في العام اللاحق وكما معمول به في كل عام".وتابع بيان الهيئة "إذ تتفهم الهيئة مشاعر المواطنين الذين لم يحالفهم الفوز، فإنها تؤكد أن عدم الفوز لا يعني عدم ، وإنما هو نتيجة طبيعية لمحدودية المقاعد مقارنة بالأعداد الكبيرة للمتقدمين"، مضيفا أن "عملية الاختيار تمت إلكترونياً وفق الآليات والضوابط المعتمدة وبما يضمن العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص".