غداً في العراق.. انطلاق العام الدراسي بمشاركة 12 مليون تلميذ وطالب

أعلنت ، اليوم السبت، عن انطلاق العام الدراسي الجديد يوم غد، بمشاركة أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب.

وقال مدير والاتصال الحكومي في الوزارة ، وفق ، إن "العام الدراسي الجديد سينطلق يوم غد في عموم مدارس البلاد، بمشاركة أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب".

وأضاف أن "عدد تلاميذ الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد يتجاوز مليوناً و200 ألف تلميذ"، مشيراً إلى أن "عدد المدارس يبلغ أكثر من 124 ألف مدرسة".