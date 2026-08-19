الاعلام والاتصالات تقرر منع ظهور سجاد سالم لمدة 90 يوماً

وبحسب وثيقة صادرة عن الهيئة، حصلت عليها ، فإن "القرار استند إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004، وتقرير قسم الرصد في دائرة التنظيم الإعلامي، بشأن تصريحات في برنامج حوار السلطة مع نصير العوام عبر قناة الفضائية بتاريخ 18 آب 2026".وأشارت الوثيقة إلى أن "التصريحات تضمنت “بث معلومات كاذبة ومضللة، والإساءة إلى مؤسسات الدولة، وتخوين مؤسسات واتهامها بالعمالة لصالح جهات استخباراتية أجنبية”.ولفتت الهيئة إلى أن "البرنامج شاركت فيه عدة مؤسسات رسمية وطنية عراقية، بينها جهاز العراقي، وجهاز المخابرات الوطني العراقي، وهيئة الإعلام والاتصالات، وأن التصريحات المذكورة تمثل مخالفة صريحة للائحة قواعد البث الإعلامي، ولا سيما المواد المتعلقة بمنع التحريض على العنف والكراهية، ومنع المواد الكاذبة والباطلة، وضمان الدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات".وأكدت الهيئة أن "قرار منع ظهور سجاد سالم يسري في جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية العاملة في لمدة 90 يوماً من تاريخ صدور القرار، محملة الجهات المخالفة للتعليمات القانونية كامل المسؤولية في حال استضافته".