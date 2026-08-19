إطلاق 42 مليار دينار من مستحقات فلاحي الأنبار

وقال الناطق الرسمي باسم حكومة ، إن "الدفعة الجديدة تأتي ضمن مستحقات موسم 2025"، مبيناً أن "توزيعها سيتم وفق مواقع التسويق الأربعة في المحافظة، وهي سايلو ، والمجمع المخزني في منطقة الـ5 كيلو، وموقع عنه، وموقع الخيرات في ".وأضاف أن "إطلاق الدفعة جاء عقب متابعة حثيثة من دبوس مع ، بهدف الإسراع بصرف مستحقات الفلاحين"وتعد هذه الدفعة الرابعة ضمن مستحقات موسم 2025، بحسب حكومة الأنبار