ضبط طائرات درون وكاميرات مموهة وأجهزة تتبع في النجف الأشرف

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ ، انه "في إطار جهود لملاحقة الأنشطة المخالفة للقانون، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، من ضبط شخص يقوم بالترويج لبيع طائرات الدرون والكاميرات المموهة والمخفية وأجهزة التتبع (GPS) الممنوعة عبر إحدى الصفحات على تطبيق في الأشرف".وتابعت، انه "بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، تم تشكيل فريق عمل مختص ومتابعة الصفحة المذكورة، ومن خلال إجراءات ميدانية واستخبارية دقيقة جرى استدراج المتهم وإلقاء القبض عليه، وضبط بحوزته (4) طائرات درون و(4) مموهة ومخفية و(11) جهاز تتبع GPS ممنوعاً".واشارت الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وفق المادة (4) من وتحت إشراف القضاء المختص".