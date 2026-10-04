الشتاء يقبل باكرا.. أمطار رعدية وحرارة تصل الى 13 مئوية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "غداً الاثنين سيكون الطقس غائماً جزئياً في عموم البلاد وتتكاثر في بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والشمالية، ليكون غائماً مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة وتكون رعدية احياناً فيهما ومع فرصة تساقط امطار في الاقسام الغربية من ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ومقاربة في عن اليوم السابق".وأضاف أن "طقس ليوم الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى وغائماً جزئياً إلى غائم في المنطقة الشمالية مع زخات مطر متوسطة الشدة فيها تكون رعدية،وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية،والرياح متغيرة الاتجاة خفيفة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مسببة تصاعد الغبار في بعض اقسام المنطقتين الوسطى والشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق".وبين أن "الطقس ليوم الاربعاء سيكون غائما في المنطقة الوسطى وغائماً في الشمالية مع فرصة لتساقط امطار خفيفة إلى متوسطة الشدة فيها وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع عدة درجات في المنطقة الشمالية عن اليوم السابق"، مشيرا إلى أن "الطقس ليوم الخميس المقبل سيكون غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية مع فرصة لتساقط زخات مطر تكون رعدية في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى،ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم عن اليوم السابق".