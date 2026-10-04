مع انطلاق العام الدراسي.. شوارع بغداد تختنق

– محلي

شهدت شوارع العصامة منذ صباح اليوم الاحد، ازدحامات خانقة مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وتركزت الاختناقات المرورية في اغلب الشوارع الرئيسية وامتدت إلى طرق سريعة.

واثار ذلك استياء المواطنين الذين تاخروا عن مواعيد أعمالهم والأماكن التي يقصدونها.