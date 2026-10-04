انطلاق العام الدراسي الجديد في العراق

نيوز- محلي

فتحت مدارس صباح اليوم الاحد، ابوابها لاستقبال 12 مليون تلميذ وطالب ايذانا ببدء العام الدراسي الجديد.

وكانت قد اعلنت امس، أن "عدد تلاميذ الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد يتجاوز مليوناً و200 ألف تلميذ"، مشيرًا إلى أن "عدد المدارس يبلغ أكثر من 124 ألف مدرسة".