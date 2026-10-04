القضاء يكشف بالارقام عن إحصائية جرائم الاتجار بالبشر ومخالفة الإقامة والانتحار

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، ان "رئاسات محاكم الاستئناف سجلت (183) دعوى خاصة بجرائم الاتجار بالبشر، تصدرت فيها رئاسة القائمة بتسجيلها (67) دعوى، تلتها رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ بـ (40) دعوى، ثم رئاسة بـ (12) دعوى، في حين خلت محاكم استئناف وبابل وذي قار والمثنى تماماً من تسجيل أي دعوى من هذا النوع".وفيما يخص مخالفة رقم (76) لسنة 2017، ذكر المجلس ان "المحاكم سجلت (307) دعوى، جاءت فيها رئاسة / في المرتبة الأولى بـ (204) دعوى، تلتها رئاسة محكمة استئناف / الكرخ بـ (35) دعوى، ثم رئاسة محكمة استئناف واسط بـ (26) دعوى، في المقابل، لم تشهد محاكم الاستئناف في: ، ونينوى، وبابل، وذي قار، والأنبار، وميسان، والمثنى، وكربلاء تسجيل أي دعوى متعلقة بمخالفة قوانين الإقامة".أما على صعيد حالات الانتحار، فقد أشار القضاء الى ان "الإحصاءات اظهرت تسجيل (10) حالة انتحار، إذ سجلت رئاسة أعلى معدل بـ (5) حالات، تلتها رئاسة محكمة استئناف بـ (2) حالة، في حين رصدت المحاكم حالة انتحار واحدة في كل من: الرصافة والنجف والقادسية".