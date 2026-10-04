النزاهة تطيح بمعاون مدير مجمع حبوب الاسحاقي

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لـ ، أن "فريقاً مُؤلَّفاً من مُحقّقي ومُوظَّفي تمكَّن من ضبط معاون مدير مجمع حبوب الأسحاقيّ، بعد ورود معلوماتٍ من قبل مُديريَّة مُخابرات "، مُبيّنةً أنَّ "المُتَّهم قام بمُساومة الفلاحين وتقاضى مبالغ ماليَّة منهم؛ مقابل تسويق واستلام محصول الحنطة المُسوَّقة من قبلهم".وأضافت إنَّ "المُتَّهم كان يقوم بالتلاعب بأصناف الحنطة وقبول حنطةٍ رديئةٍ تحتوي على شوائب"، لافتةً إلى "اعتراف المُتَّهم بتسلُّمه مبالغ ماليَّة، واتفاقه مع فلاحين على تسويق عدة سيَّاراتٍ مُحمَّلةٍ بمادة الحنطة وتغيير أصنافها؛ لقاء تسلمه مبالغ ماليَّة".وّنوهت بـ"قرار قاضي صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بتوقيف المُتَّهم، وفق أحكام المادة (307) من قانون العقوبات".