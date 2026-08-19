ضبط 600 ألف دولار مزوّرة في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أن "مفارز الفرقة الأولى، ، قدّمت الدعم والإسناد إلى مفارز وغسيل الأموال، وتمكنت من تنفيذ كمين محكم أسفر عن القبض على أحد المتهمين بالتزوير".وأضافت أن "القوات ضبطت بحوزة المتهم مبلغ 600 ألف دولار مزوّر، فضلاً عن عجلة نوع ".وأشارت إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم والمضبوطات، وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق".