اجتماع حاسم اليوم بشأن الرخصة الرابعة

وقال وزير الاتصالات في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته لسومرية نيوز، إن طاجتماعاً يعقد اليوم برئاسة رئيس الدكتور يوسف خلف وعضوية ممثلين عن والاتصالات لمناقشة تلك الرخصة وإصدار قرار بها".وأضاف الوزير سند، أن "وفداً حكومياً سيذهب إلى لزيارة شركة " " بدعوة من لدى ".وأكد أن "الحكومة ما زالت في نقاش بشأن اختيار "فودافون" كمشغل وشريك في الرخصة الرابعة أو اختيار شركات أخرى للدخول ضمن الرخصة الوطنية"، موضحاً أن "الوزارة داعية لأي تكنولوجيا متقدمة يمكن أن تأتي بها شركة متطورة لإمكانية تشغيل الرخصة الوطنية الرابعة".من جانبه عدَّ المختص في مجال الاتصالات الرخصة الوطنية الرابعة للهاتف النقال بأنها تمثل إضافة مهمة لسوق الاتصالات.وأضاف في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، أن "هذه الرخصة ستسهم بحال تشغيلها في تعزيز المنافسة وتحسين جودة الخدمات والتغطية والأسعار.وأكد سند، أن "المهم ألا يكون الهدف مجرد زيادة عدد المشغلين، وإنما خلق منافسة حقيقية تنعكس بشكل مباشر على المواطن وتدفع الشركات إلى تطوير خدماتها واستثماراتها".