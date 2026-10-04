قائممقام "خورماتو" يمنع رفع علم كردستان في المدارس

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أعلن قائممقام قضاء خورماتو شمال شرق وتتبع إداريًا إلى ، ذوالفقار حيدر، حظر رفع أي علم غير العلم العراقي داخل المدارس والمؤسسات التعليمية في القضاء، مشدداً على أن جميع المدارس تعمل تحت المظلة المباشرة للحكومة الاتحادية.

وأكد حيدر، صدور توجيهات وتعليمات رسمية تقضي بالاقتصار على رفع العلم العراقي حصراً في كافة المدارس، مؤكداً عدم السماح برفع أي راية أو علم آخر داخل تلك المؤسسات، بحسب وسائل اعلام كردية.



وأضاف قائممقام خورماتو أن المكونات كافة في القضاء -من الكرد والعرب والتركمان -تخضع لسيادة وسلطة ، وتلتزم بالضوابط والتعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة.