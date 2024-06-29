الديوانية.. إحالة 42 مشروعا لشركة اجنبية يثير سخطا كبيرا

وقال الباشات في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مجلس المحافظة كان له موقف من احالة 42 مشروع في المحافظة للشركة الاسبانية وتم مفاتحة رئاسة الوزراء بهذا الموضوع وتم مناقشته خلال الجلسات وكان لنا رأي بتجزئة المشروع واحالته الأكثر من شركة رصينة".وأضاف: "تم متابعة عمل الشركة في أحد الاحياء وتم ملاحظة تلكئ واعمال غير منجزة واستخدام مواد رديئة في انجاز المشروع على الرغم من تخصيص أكثر من 250 مليون دولار للمشروع".وفي سياق متصل أكد عضو اتحاد المقاولين سعد الجبوري ان "الشركة الاسبانية لا تمتلك اليات في المحافظة ولا تمتلك مشاريع مماثلة في العراق واسناد المشروع بهذا الحجم لشركة واحدة سيؤدي الى توقفات في العمل وتأخر بالإنجاز".