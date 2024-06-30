اندلاع حريق داخل مجمع تجاري وسط كربلاء

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، باندلاع حريق داخل مجمع تجاري وسط مدينة كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "اندلع حريق، مساء اليوم، في مجمع مواد منزلية في حي الموظفين وسط المدينة".

وأضاف المصدر أن "الدفاع المدني يحاول السيطرة على الحريق بثلاث عجلات إطفاء"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.