بالتواطؤ مع موظفين بالبلدية.. النزاهة تضبط متهماً بتزوير معاملات عقارية في ذي قار

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
07:00 PM
الى
08:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصال هاتفي يجميع وزيري خارجية السعودية وإيران
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-578456-639273297623454419.jpg
بالتواطؤ مع موظفين بالبلدية.. النزاهة تضبط متهماً بتزوير معاملات عقارية في ذي قار
محليات
2026-10-11 | 11:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
152 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أعلنت
هيئة النزاهة
الاتحاديَّة، اليوم الاحد، عن تنفيذ عمليَّة ضبطٍ بحقّ مُتَّهمٍ أقدم على تزوير معاملاتٍ لتسجيل وتخصيص عقاراتٍ لأشخاصٍ خلافاً للقانون في
محافظة ذي قار
، بالتواطؤ مع مُوظَّفين في البلديَّة.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "فريقاً من مكتب تحقيق في
ذي قار
، وبعد إجراء عمليَّات التحرّي والتقصّي، ونصب كمينٍ مُحكمٍ، تمكَّن من ضبط مُتَّهمٍ كان يعمل بأجرٍ يوميٍّ في بلديَّة الناصريَّة، ويعمل حالياً مُعقِّباً للمعاملات"، موضحةً أنَّ "عمليَّة الضبط أسفرت عن العثور على مجموعةٍ من المعاملات والصكوك في منزل المُتَّهم".
وأوضحت أنَّ "العمليَّة جاءت على خلفيَّة معلوماتٍ عن إقدام المُتَّهم على تزوير معاملاتٍ، بالتواطؤ مع مُوظَّفين في البلدية؛ لغرض تسجيل عقاراتٍ وتخصيصها لأشخاصٍ بصورةٍ مخالفةٍ للقانون"، لافتةً إلى أنَّ "عمليَّة الضبط نُفِّذت وفق أحكام المادة (240) من قانون العقوبات".
ونوَّهت "بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمضبوطات أمام أنظار
قاضي التحقيق
المُختصّ بقضايا النزاهة في ذي قار؛ لأخذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة واستكمال التحقيق في القضيَّة".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
النزاهة تضبط 4 موظفين في مصرف حكومي والبلدية بتهمتي الاختلاس والرشوة
06:29 | 2026-08-23
النزاهة تكشف تلاعباً وتزويراً بـ (120) معاملة تخصيص قطع أراض في بلدية العمارة
03:07 | 2026-09-21
النزاهة تضبط موظفاً ونجليه لابتزازهم مواطنين لثنيهم عن الدخول في مزايدة ببلدية الموصل
12:57 | 2026-08-31
النزاهة تكشف شبكة لتزوير معاملات القروض في المصرف العقاري في بابل
02:54 | 2026-09-02
النزاهة
ضبط
السومرية نيوز
محافظة ذي قار
هيئة النزاهة
قاضي التحقيق
سومرية نيوز
السومرية
ذي قار
النزا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يتراجع في بغداد مع انطلاق التداولات الصباحية
اقتصاد
43.84%
03:45 | 2026-10-11
الدولار يتراجع في بغداد مع انطلاق التداولات الصباحية
03:45 | 2026-10-11
الدولار يعاود الارتفاع ويتجاوز حاجز الـ164 ألفاً في العراق
اقتصاد
25.79%
09:44 | 2026-10-10
الدولار يعاود الارتفاع ويتجاوز حاجز الـ164 ألفاً في العراق
09:44 | 2026-10-10
"أخشى تناول السمك".. وزيرة البيئة تفجرها: دماء مرضى بالإيدز تُرمى في دجلة! (فيديو)
محليات
17.52%
05:00 | 2026-10-11
"أخشى تناول السمك".. وزيرة البيئة تفجرها: دماء مرضى بالإيدز تُرمى في دجلة! (فيديو)
05:00 | 2026-10-11
بعد جدل السمك و"الايدز".. البيئة تصدر توضيحاً بشأن تصريحات وزيرتها
محليات
12.85%
08:50 | 2026-10-11
بعد جدل السمك و"الايدز".. البيئة تصدر توضيحاً بشأن تصريحات وزيرتها
08:50 | 2026-10-11
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
بين الدينار والدولار .. دوّار الأسعار ودولاب الأسواق - الحلقة ٧٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-11
عشرين
بين الدينار والدولار .. دوّار الأسعار ودولاب الأسواق - الحلقة ٧٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-11
Live Talk
الوعي السياسي والاقتصادي ودوره في فهم التحولات التي يشهدها العراق - الحلقة ١٣١ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-11
Live Talk
الوعي السياسي والاقتصادي ودوره في فهم التحولات التي يشهدها العراق - الحلقة ١٣١ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-11
ناس وناس
بغداد الصدرية - الحلقة ١٤١ | الموسم 9
04:00 | 2026-10-11
ناس وناس
بغداد الصدرية - الحلقة ١٤١ | الموسم 9
04:00 | 2026-10-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
صباحكم أحلى مع سلمى
قانون الحضانة 6-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-06
صباحكم أحلى مع سلمى
قانون الحضانة 6-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-06
طل الصباح
أبراج 6-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-06
طل الصباح
أبراج 6-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-06
استديو Noon
سجى نون 5-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-05
استديو Noon
سجى نون 5-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-05
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
الأكثر مشاهدة
عشرين
بين الدينار والدولار .. دوّار الأسعار ودولاب الأسواق - الحلقة ٧٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-11
عشرين
بين الدينار والدولار .. دوّار الأسعار ودولاب الأسواق - الحلقة ٧٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-11
Live Talk
الوعي السياسي والاقتصادي ودوره في فهم التحولات التي يشهدها العراق - الحلقة ١٣١ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-11
Live Talk
الوعي السياسي والاقتصادي ودوره في فهم التحولات التي يشهدها العراق - الحلقة ١٣١ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-11
ناس وناس
بغداد الصدرية - الحلقة ١٤١ | الموسم 9
04:00 | 2026-10-11
ناس وناس
بغداد الصدرية - الحلقة ١٤١ | الموسم 9
04:00 | 2026-10-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
صباحكم أحلى مع سلمى
قانون الحضانة 6-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-06
صباحكم أحلى مع سلمى
قانون الحضانة 6-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-06
طل الصباح
أبراج 6-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-06
طل الصباح
أبراج 6-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-06
استديو Noon
سجى نون 5-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-05
استديو Noon
سجى نون 5-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-05
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
اخترنا لك
كتائب حزب الله تطالب برفع "الحصار الظالم" عن شعب اليمن
17:51 | 2026-10-11
الدفاع المدني يخمد حريقاً في بغداد
15:28 | 2026-10-11
التربية تقرر إيقاف استقبال طلبات الإجازات الدراسية (وثيقة)
14:01 | 2026-10-11
بالصورة.. تحرك للحد من انتشار السلور الأفريقي في الفرات
12:44 | 2026-10-11
هيئة الاعلام تمنع الظهور الإعلامي لنجاح محمد لمدة عام كامل
12:12 | 2026-10-11
إخماد حريق داخل مستشفى في بغداد وإنقاذ 60 نزيلاً
11:26 | 2026-10-11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.