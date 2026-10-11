بالتواطؤ مع موظفين بالبلدية.. النزاهة تضبط متهماً بتزوير معاملات عقارية في ذي قار

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "فريقاً من مكتب تحقيق في ، وبعد إجراء عمليَّات التحرّي والتقصّي، ونصب كمينٍ مُحكمٍ، تمكَّن من ضبط مُتَّهمٍ كان يعمل بأجرٍ يوميٍّ في بلديَّة الناصريَّة، ويعمل حالياً مُعقِّباً للمعاملات"، موضحةً أنَّ "عمليَّة الضبط أسفرت عن العثور على مجموعةٍ من المعاملات والصكوك في منزل المُتَّهم".وأوضحت أنَّ "العمليَّة جاءت على خلفيَّة معلوماتٍ عن إقدام المُتَّهم على تزوير معاملاتٍ، بالتواطؤ مع مُوظَّفين في البلدية؛ لغرض تسجيل عقاراتٍ وتخصيصها لأشخاصٍ بصورةٍ مخالفةٍ للقانون"، لافتةً إلى أنَّ "عمليَّة الضبط نُفِّذت وفق أحكام المادة (240) من قانون العقوبات".ونوَّهت "بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمضبوطات أمام أنظار المُختصّ بقضايا النزاهة في ذي قار؛ لأخذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة واستكمال التحقيق في القضيَّة".