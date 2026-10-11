هيئة الاعلام تمنع الظهور الإعلامي لنجاح محمد لمدة عام كامل

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لهيأة الإعلام والاتصالات، وبناء على كتاب رئاسة / الأولى، المتضمن أن المتهم الهارب عسكر لم يمثل حتى تاريخه أمام المحاكم المختصة، ولم يلق القبض عليه لكونه فارا الى خارج ، وبناء على ما ورد من مخاطبات رسمية من الجهات ذات العلاقة بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وفقا للصلاحيات المنوطة بعمل هذه الهيأة، وحرصا على تنظيم الظهور الإعلامي ضمن الوسائل والمنابر كافة، وصونا لسير الإجراءات القضائية من أي توظيف أو استغلال إعلامي قد يصدر عن شخص هارب من العدالة من شأنه التأثير في مجريات التحقيق أو الإسهام في تضليل الرأي العام، وامتثالا لقرارات القضاء واحتراما لمقتضياتها، تقرر منع ( نجاح محمد علي عسكر من الظهور الإعلامي في جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية العاملة في العراق، لمدة عام كامل اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، ولحين مثوله أمام القضاء وصدور ما يقضي بخلاف ذلك من الجهة المختصة".وأضافت ان "جميع المؤسسات والمنصات والمنابر الإعلامية العاملة في العراق ستعمل بموجب هذا القرار، وتمتنع عن إتاحة المجال لظهوره أو استضافته أو إجراء أي مقابلات معه أو تغطيات إعلامية عنه طوال مدة سريان المنع، مع التنبيه على أن الجهات التي تثبت مخالفتها تتحمل التبعات والمسؤوليات القانونية المترتبة على ذلك، وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة".