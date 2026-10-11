إخماد حريق داخل مستشفى في بغداد وإنقاذ 60 نزيلاً

وذكر بيان للمديرية، ان " فرق الدفاع المدني أحكمت السيطرة التامة على حريق اندلع داخل في الطابق الثاني بمستشفى بمنطقة مساء اليوم الأحد".وأكد البيان "إخلاء أكثر من 60 نزيلاً وكادرًا طبياً بسلام ودون تسجيل أي إصابات بشرية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعرفة أسباب الحادث".