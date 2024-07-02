التربية تعلن عن ضوابط قبول ونقل التلاميذ بين المحافظات (وثائق)

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزارة التربية /المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والاجنبي حددت ضوابط قبول ونقل التلاميذ بين المدارس في المحافظة الواحدة وبين المحافظات للعام الدراسي ٢٠٢٤_٢٠٢٥".وكما موضح في التعليمات المنشورة الآتية :-