"الاستخبارات الوطني" يشكل لجنة لدراسة المشاكل الأمنية في ذي قار

وقال إعلام المجلس، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مجلس الاستخبارات الوطني، عقد اليوم الإثنين، جلسته الحادية عشرة، برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وبحضور قادة مجتمع الاستخبارات الوطني".وأضاف أن "الاجتماع ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، حيث جرى خلال الاجتماع، استعراض الموقف الأمني العام لمحافظة ذي قار، والمشكلات الأمنية التي تعاني منها المحافظة، لوضع الحلول والمعالجات المناسبة".وتابع أن "المجلس قرر تشكيل لجنة وطنية شاملة لدراسة جميع المشكلات الأمنية التي تواجه المحافظة وإيجاد الحلول الواقعية، وبالتنسيق مع اللجنة المشكّلة من قبل القائد العام للقوات المسلحة".