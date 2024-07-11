في بغداد.. اغلاق معامل ومخازن تجارية مخالفة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، عن اغلاق معامل ومخازن التجارية لمخالفتها شروط السلامة والأمن جنوبي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، "ضمن الخطط المرسومة من قبل قيادة عمليات بغداد تواصل اللجان المشتركة تفتيشها لعدد من المنشئات العامة والخاصة والمشاريع الاستراتيجية الحيوية والاقتصادية وغيرها بجانب الكرخ".

وأضاف البيان "تم غلق عدد من المعامل والمخازن التجارية لمخالفتها شروط الامن والسلامة التي اوصت بها مديرية الدفاع المدني فيما يخص مكافحة الحرائق ومنع انتشارها، وفق محضر غلق اصولي وذلك ضمن منطقة العلاف جنوبي العاصمة بغداد".





