القاضي زيدان يستقبل رئيس جهاز الأمن الوطني الجديد لبحث التنسيق المشترك

وفي مستهل اللقاء، قدم القاضي التهاني للبدري بمناسبة تسنمه منصبه الجديد رئيساً لجهاز .كما شهد اللقاء بحث آليات التنسيق المشترك بين وجهاز الأمن الوطني، لا سيما في الملفات والقضايا التحقيقية التي تقع ضمن الاختصاص النوعي للجهاز، بما يسهم في تعزيز الإجراءات القانونية المتبعة.