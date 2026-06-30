الحادثة الثالثة خلال ساعات.. وفاة امرأة شنقاً داخل منزلها جنوبي بغداد

وبحسب التفاصيل الواردة، فقد عُثر على الضحية مشنوقة بواسطة حبل معلق بسقف غرفتها داخل منزلها الكائن في "مجمع السلطان الثالث" بمنطقة البوعيثة التابعة لناحية الدورة جنوبي .وفور تلقي البلاغ، باشرت القوات الأمنية إجراءاتها في موقع الحادث، حيث تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، فيما فُتح تحقيق جنائي موسع للوقوف على ملابسات الحادث ودوافعه التي أدت إلى وقوع هذه الحادثة.تأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من حوادث مشابهة شهدتها العاصمة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما أثار قلقاً متزايداً بشأن الظروف المحيطة بهذه الحالات المتكررة.