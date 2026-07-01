وقالت رئيس هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة التابعة للوزارة ذكرى ، في بيان تابعته ، إنه "تم شمول أكثر من (6800) شخص من ذوي الإعاقة بالدراسات العليا، في إطار جهودها المتواصلة لتمكين هذه الشريحة من استكمال مسيرتها التعليمية وتعزيز فرصها في التحصيل الأكاديمي".وأضافت أن "عدد المشمولين بالخدمة بلغ (600) شخص حتى نهاية شهر أيار 2026، ليرتفع العدد التراكمي إلى (6881) مستفيدًا منذ إطلاق الخدمة".وأشارت إلى أن "الهيئة تواصل تطوير خدماتها وتبسيط إجراءاتها بما يسهم في توسيع فرص الالتحاق بالدراسات العليا، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تنمية قدراتهم العلمية والمهنية، بما يعزز اندماجهم في المجتمع وسوق العمل".