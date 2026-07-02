محافظة عراقية تقرر تقليص الدوام الرسمي "ساعة واحدة "

قررت ، اليوم الخميس، تقليص الدوام الرسمي ساعة واحدة.

وجاء في بيان للمحافظة، "صوت على تقليص الدوام الرسمي ساعة واحدة من نهاية الدوام". وأضاف البيان أن التقليص يشمل "شهري تموز وآب".