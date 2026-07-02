وزارة العمل تطلق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر تموز

وقال رئيس في بيان ورد لـ : إنه "تم إطلاق دفعة الإعانة الاجتماعية لشهر تموز 2026، لأكثر من مليوني و(51) ألف أسرة في والمحافظات، عدا ، وبمبلغ إجمالي تجاوز (439) مليار دينار عراقي".وأضاف، أن "الدفعة شملت أكثر من مليون و(486) ألف أسرة يعيلها رجال، بمبلغ تجاوز (354) مليار دينار، إضافة إلى أكثر من (564) ألف أسرة تعيلها نساء، بمبلغ تجاوز (84) مليار دينار".ودعا "الأسر المشمولة إلى مراجعة منافذ الصرف المعتمدة لاستلام مستحقاتها"، مؤكداً "حرص الهيئة على انسيابية إجراءات الصرف وضمان وصول الإعانات إلى مستحقيها في الوقت المحدد".وتابع أن "إطلاق الدفعة يأتي ضمن التزام الوزارة بمواصلة دعم الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المعيشي للفئات الأكثر احتياجاً".