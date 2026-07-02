الإعلام والاتصالات تمنع ظهور بشير الحجيمي إعلامياً لمدة عام

وذكرت الهيئة في وثيقة رسمية، وردت لـ ، أن "القرار جاء استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004، وبناءً على تقرير قسم الرصد الإعلامي في دائرة التنظيم الإعلامي، بشأن تصريحات أدلى بها بشير الحجيمي خلال استضافته في عدد من البرامج على قنوات وسامراء والرشيد والنجباء والأولى العراقية".وأضافت أن "تلك التصريحات عُدت مخالفة للائحة قواعد البث الإعلامي، ولا سيما المواد المتعلقة بمنع التحريض على العنف والكراهية، ومنع نشر المواد الكاذبة والباطلة، ووجوب الدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات، فضلاً عن الإساءة إلى علاقات الدولية"وأشارت إلى أن "القرار جاء أيضاً بسبب تكرار المخالفات واستمرار الحجيمي في تبني الخطاب ذاته، رغم صدور عدة قرارات سابقة بحقه تضمنت منعه من الظهور الإعلامي في أعوام 2025 و2026".وأكدت أن "قرار المنع يشمل جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية العاملة في العراق، بما فيها البرامج التي تُبث عبر المنصات الرقمية والبودكاست، لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ صدوره"، محذرةً من أن "الجهات الإعلامية التي تستضيفه خلال فترة المنع ستتحمل التبعات القانونية المترتبة على ذلك".