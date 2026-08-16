مصر توافق على دخول الشاحنات العراقية اليها

اعلنت ، الاحد، عن موافقة الجانب المصري على دخول الشاحنات العراقية اليها.

وقال مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة في بيان، إنه "تم استئتاف عملية دخول الشاحنات العراقية التابعة للقطاع الخاص إلى داخل الحدود المصرية بعد أن توقفت منذ الأول من آب الحالي لأسباب فنية ما دعا الى استنفار جهودها بالتنسيق مع الجهات الرسمية ما اثمر عن موافقة الجانب المصري على استئناف الحركة".

وأشار الى أنه "ثمة اجتماع مرتقب سيعقد نهاية شهر أيلول المقبل في مع الجهات ذات العلاقة من البلدين الشقيقين لتفعيل فقرات مذكرة التفاهم الموقعة قبل عام من الان فيما يتعلق بالتسهيلات اللازمة لقطاع النقل بين البلدين".