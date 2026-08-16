ضبط شاحنتين تم التلاعب بقيمتهما "الدولارية" في منفذ الوليد

وقال المتحدث باسم الهيئة في حديث لـ ، " تمكنت مديرية منفذ الحدودي، من ضبط عجلتين محملتين بمادة (مقطعات الدجاج)، إثر كشف عملية تلاعب بالقيمة الدولارية للبضاعة مما سبب هدر في المال العام بلغ مقداره سبعة ملايين وسبعون ألف دينار عراقي".

وأضاف "تم تنظيم محضر ضبط اصولي وإحالة العجلات المضبوطة مع الأوراق التحقيقية إلى مركز شرطة الوليد، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين".