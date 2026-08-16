العراق يتجه لإقرار أول موازنة من نوعها

وقالت في بيان ورد لـ ، ان "وزير المالية بحث، اليوم الأحد، مع لدى صديق، أوجه التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين".وأكد أن "العراق يتجه نحو إقرار أول موازنة للبرامج والأداء في تاريخه، وفق منهجية جديدة في إدارة الإنفاق العام تربط تخصيص الموارد بالأهداف والبرامج والنتائج، بما يعزز كفاءة استخدام المال العام"، مشيرا إلى أن "إغلاق ترك آثاراً مباشرة على الاقتصاد العراقي، في ظل ارتباط حركة التجارة وتدفقات النفط بالتطورات في المنطقة".وشدد "على أن الوزارة ماضية في تجاوز الظروف الراهنة من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتطوير أدوات ، ومواصلة مسار الإصلاح".من جانبه، جدد السفير البريطاني دعم بلاده للعراق، مؤكداً "استعداد المملكة المتحدة لمواصلة تقديم الخبرات الفنية والاستشارية في المجالات الاقتصادية والمالية، بما يسهم في تعزيز قدرات المؤسسات العراقية وتطوير التعاون بين البلدين".