أسايش أربيل توضح بشان عرقلة أعمال الشركة المنفذة لمشروع الحزام الأخضر

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "إشكالا وفوضى وعرقلة أعمال حدثت للشركة المنفذة لمشروع الحزام الأخضر لمدينة ، الواقع ضمن الحدود الإدارية قضاء بحركة، حيث قام عدد من المواطنين في المنطقة بعرقلة أعمال موظفي الشركة والاعتداء عليهم، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من موظفي الشركة".وتابعت "على إثر الحادث، تم إلقاء القبض من قبل قواتنا، وبأمر من المحترم في مديرية أسايش أربيل، على المتهم الذي قام بإطلاق النار، والذي يحمل الأحرف الأولى من اسمه (م، ت، ت)"، موضحة ان "التحقيقات مازالت مستمرة للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".