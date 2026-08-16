الكهرباء تكشف بالوثائق عن صرف رواتب لأسماء وهمية

وجاء في نص الوثيقة الصادرة عن الوزارة وتابعتها ، إنها "وجهت لتوزيع كهرباء وبالتنسيق مع في مقر الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع متكامل يهدف إلى توحيد وربط نظام البصمة مع نظام الرواتب والأفراد الخاص بالشركة، ويعمم ذلك على جميع مفاصل الوزارة وفق الأسس التالية:أولاً: إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة وآمنة لنظام الحضور والانصراف.ثانياً: نشر أجهزة بصمة حديثة في كافة مواقع العمل وربطها بشكل مباشر مع المركز.ثالثاً: ربط نظام البصمة مع نظام الرواتب بشكل آلي.رابعاً: عدم صرف أي مستحقات مالية دون وجود سجل حضور فعلي موثق ضمن النظام".وادناه نص الوثائق: