95 ألف سيارة مجهزة بمنظومة الغاز في بغداد والمحافظات.. هل سنشهد تنوع بالوقود؟

وقال للشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز بوزارة النفط أنمار علي حسين في بيان أن "عدد السيارات التي تم تجهيزها بمنظومات الغاز السائل (LPG) بلغ نحو 95 ألف سيارة في والمحافظات، ضمن مشروع الهادف إلى توسيع استخدام الغاز السائل في قطاع النقل، وتنويع خيارات الوقود أمام المواطنين".وأوضح حسين، أن "الشركة تعمل على تنفيذ خططها لتوسيع التجربة وزيادة أعداد السيارات المستفيدة من منظومات الغاز السائل، لما يوفره المشروع من جدوى اقتصادية تتمثل في تقليل كلف التشغيل، واستخدام وقود الغاز السائل بدلاً من البنزين، فضلاً عن أهميته البيئية في الحد من الانبعاثات، واعتماده على معايير فنية تراعي متطلبات السلامة والأمان".وأضاف حسين، أن "خدمات نصب منظومات الغاز في المركبات تُقدَّم من خلال 27 ورشة متخصصة منتشرة في بغداد والمحافظات"، مبيناً أن "الشركة تسعى إلى رفع الطاقة الاستيعابية لهذه الورش وتطوير خدماتها بما يواكب زيادة الطلب على وقود الغاز السائل".وأشار حسين إلى أن "عدد منافذ تجهيز المركبات بالغاز السائل بلغ 171 منفذاً في عموم المحافظات، موزعة بين لتعبئة وخدمات الغاز وشركة توزيع المنتجات النفطية"، لافتاً إلى أن "هناك منافذ وورشاً جديدة قيد الإنجاز، ضمن خطة لزيادة انتشار الخدمة وتسهيل وصول المواطنين إليها".وبيّن حسين، أن "التوسع في مشروع غاز السيارات يأتي في إطار توجهات وزارة النفط لتعظيم الاستفادة من الغاز السائل (LPG)، ودعم المشاريع التي تحقق مردوداً اقتصادياً وبيئياً مباشراً، وتسهم في خدمة المواطن والصالح العام".