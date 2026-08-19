نقابة الصحفيين تستنكر التهديدات المستهدفة لرئيس مجلس القضاء الأعلى

- محليات



استنكرت العراقيين، اليوم الأربعاء، التهديدات التي استهدفت القاضي الدكتور ، مشددة على أن هذه التصرفات تعد استهدافاً صريحاً للمؤسسة القضائية في البلاد.







وأكد البيان أن " يمثل صمام الأمان للعراق وشعبه ومؤسساته، والركن الأساس لحماية الحقوق والوحدة الوطنية".

وذكرت النقابة في بيان رسمي صدر بتاريخ (19 آب 2026)، أن "التهديدات الموجهة ضد القاضي تشكل استهدافاً للقضاء العراقي ككل، باعتباره مؤسسة تمارس مسؤولياتها الدستورية والقانونية للحفاظ على سلطة القانون وسيادة واستقراره".وأكد البيان أن " يمثل صمام الأمان للعراق وشعبه ومؤسساته، والركن الأساس لحماية الحقوق والوحدة الوطنية".