تربية الكرخ الأولى تصدر توجيها يخص أجهزة التبريد "المكيفات"

وجاء في وثيقة اطلعت عليها انه "اشارة الى كتاب للشؤون العلمية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات (آيزو) الطاقة والكفاءة والمتضمن توجه المدارس والاقسام في مديريتنا العامة بضبط درجة مكيف الهواء على درجة حرارة (23) كحد ادنى".وأضاف ان "ذلك جاء استناد الى قرار بسياسة وتقليل الانبعاثات واهدافها وخططها التنفيذية ولتحقيق الهدف الاول (خفض الضائعات وترشيد الطاقة في القطاع الحكومي)".