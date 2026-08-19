انتحل صفة ضابط وابتز المواطنين.. النزاهة تطيح بمتهم متلبسا بتسلم رشوة

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "عمليَّة الضبط نُفِّذَت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، من الفريق الميدانيَّ في ، قام بمُراقبة شخصٍ انتحل صفة ضابطٍ في قسم مُكافحة الإجرام في المُحافظة".وأشارت الى: "قيام المتهم بمُساومة وابتزاز أحد المُواطنين وادّعائه بأنَّ لديه معلوماتٍ بقيام المُواطن بعمليَّة تزوير العملة ووجود أمر قبضٍ صادرٍ بحقّه، وبعدها طلب منه دفع مبلغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار؛ لقاء إتلاف الأوراق التحقيقيَّة المزعوم وجودها بحوزته".وأضافت إنَّ "الفريق قام بنصب كمينٍ محكمٍ، وتمكَّن من الإطاحة بالمُتَّهم أثناء تسلُّمه جزءٍ من مبلغ الرشوة الذي طلبه، مُنوّهةً بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهم أمام قاضي المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في ، الذي قرَّر توقيفه؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) المُعدَّل".