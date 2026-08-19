المصرف الأهلي العراقي يعلن عن جوائز "زناكين"

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أعلن المصرف العراقي عن تفاصيل الجوائز المقدمة لعملائه عبر حساب "زناكين"، مؤكداً أنها تعد الأكبر في السوق المصرفي العراقي من حيث تنوعها وقيمتها وعدد الفائزين بها منذ إطلاق الحساب عام 2019 وحتى العام الجاري 2026.

وذكر المصرف في بيان، أن إجمالي قيمة الجوائز المقدمة لأصحاب حساب "زناكين" تجاوزت 3 مليارات دينار عراقي، حيث وُزعت على أكثر من 1,453 فائزاً في مختلف المحافظات.



الجوائز ادناه:

