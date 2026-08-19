وأفاد ذوو الطفلة المتوفاة، بأن طفلتهم أدخلت المستشفى بحالة صحية حرجة تستدعي إجراء تشخيص شعاعي عاجل، إلا أن أحد موظفي المقطعية) رفض الكشف عن حالتها، كما قام بمنع ذويها من الدخول أو التقدم لمساعدتها، ما أدى إلى المماطلة وتأخر التدخل الطبي الحرج الذي بحياتها.وطالبت العائلة، الجهات الحكومية ووزارة ودائرة بفتح تحقيق عاجل وموسع في الحادثة، ومحاسبة المقصرين والمسؤولين عن هذا الإهمال الطبي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموظف المعني.